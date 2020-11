Ponte di Nona, armato di taser minaccia l'ex compagna e poi la rapina di 70 euro

Ha minacciato e rapinato la sua ex perché accecato dalla troppa gelosia. E' quanto successo in via Luigi Crocco, dove gli agenti della Polizia di Stato del V Distretto Prenestino ieri pomeriggio sono intervenuti arrestando un 31enne romeno sorpreso proprio mentre stava ancora bloccando la sua ex compagna.

Giunti immediatamente sul posto i poliziotti, secondo il racconto di alcuni testimoni sono venuti a conoscenza del fatto che, poco prima, il 31enne armato di taser aveva tentato di colpire più volte alle gambe e all'addome l'ex convivente per poi rifugiarsi con questa all'interno del comprensorio.

La donna ha così raccontato che poco prima l'ex, arrivato sotto casa con la scusa di un chiarimento, aveva iniziato a minacciarla e, dopo aver tentato di colpirla con un taser, le aveva sottratto il documento di identità e 70 euro oltre ad averle danneggiato il telefono cellulare scagliandolo a terra.

L'atteggiamento sarebbe scaturito per motivi di gelosia nei confronti della ragazza che momentaneamente era andata a vivere a casa di conoscenti.

Poco distante gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato la torcia taser di cui l'uomo si era nel frattempo disfatto.

Al termine degli accertamenti lo straniero è stato accompagnato negli uffici del VI Distretto Casilino, dove è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e rapina aggravata.