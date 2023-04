La droga pronta per lo spaccio nascosta dietro una piastrella

Nascondeva droga e sim in casa. Succede a Ponte di Nona dove i carabinieri hanno arrestato un 34anne romano, senza occupazione e già noto alle forze dell’ordine, notato con atteggiamento sospetto nei pressi della propria abitazione.

Perquisito anche il suo appartamento i militari hanno rinvenuto e sequestrato 60 grammi di cocaina, 20 grammi di hashish, un bilancino di precisione, numerose bustine trasparenti e altro materiale idoneo al taglio e al confezionamento delle dosi. Trovate anche quattro sim, due telefoni e circa 2000 euro, nascoste in una cassaforte a muro, occultata dietro una piastrella dell'angolo cottura.

Sempre a Roma est, in un'altra operazione, i carabinieri di Tor Bella Monaca in via dell'Archeologia hanno arrestato un 46enne romano trovato in possesso di 33 dosi di cocaina e la somma di 200 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.