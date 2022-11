La coppia di Ponte di Nona che nasconde armi clandestine

Nascondevano in casa tre pistole clandestine. Per questo motivo i carabinieri della compagnia di Tivoli hanno arrestato una coppia di italiani gravemente indiziati di detenzione illegale di arma da fuoco.

La coppia di italiani, marito e moglie, nascondeva in casa ben tre pistole di provenienza illegale, con relativo munizionamento, e sulle quali sono in corso accertamenti del RIS per verificare l’eventuale impiego in azioni delittuose. I due sono stati tratti in arresto dai Carabinieri della Stazione di Roma Settecamini e trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria di Roma.