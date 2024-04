Ponte di Ferro, l'annuncio di Gualtieri: "I lavori termineranno entro fine dicembre"

I lavori al ponte di Ferro finiranno a dicembre. A farlo sapere è il sindaco Gualtieri, che in un reel pubblicato su Instagram fa il punto sugli interventi che stanno interessando l’infrastruttura danneggiata da un incendio nell’ottobre del 2021.

Lavori al ponte di Ferro: gli ultimi aggiornamenti

“I sottoservizi sono stati spostati – spiega Gualtieri - ed è stata smontata la vecchia passerella, sono state inoltre portate a termine le prove su esterno e interno delle pile. Nelle prossime settimane sarà attuata l’attività di jet grouting, necessaria per il consolidamento delle fondazioni. Si tratta di un’operazione fondamentale per consentire al futuro ponte di sostenere un peso di 26 tonnellate, rispetto alle 3,5 attuali. E permettere così anche il transito degli autobus. Si procederà poi con lo smontaggio del ponte e a quel punto saremo pronti a varare le travi e l’impalcato che sarà dotato anche di una passerella pedonabile e una ciclabile. Un lavoro ingegneristico ambizioso, che non vediamo l’ora di varare nei tempi stabiliti. Dunque a fine dicembre”.

Gli interventi dopo l’incendio

Il rogo dello scorso ottobre aveva causato la chiusura del ponte. L’intervento di restyling, partito lo scorso luglio, in vista del Giubileo 2025, è stato finanziato con circa 8 milioni di euro di fondi giubilari e affidato ad Anas, che ha stretto una convenzione con il Comune di Roma. I lavori sono stati divisi in due fasi distinte. La prima per realizzare una passerella provvisoria dove posizionare i sottoservizi presenti sul ponte, in modo da non interrompere mai le forniture di luce, gas e telecomunicazioni agli abitanti della zona. La seconda prevede che il ponte venga rimontato con l’allargamento della sede stradale a 11 metri rispetto agli attuali 7.