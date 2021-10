Tensione ad Ostia, incendio nella palazzina Ater e i residenti aggrediscono i vigili del fuoco: "Avete tardato"

Due carabinieri, tra i primi ad accorrere, sono riusciti a mettere in salvo due donne imprigionate nell'abitazione in fiamme, un'anziana e la badante, la più grave finita in ospedale

Un palazzo in fiamme, i residienti in strada in preda al panico che chiedono aiuto e primi soccorritori che hanno salvato chi era rimasto intrappollato in casa. Il tutto mentre due vigili del fuoco sono stati aggrediti dalla folla inferocita e impaurita. La "colpa", per i residenti, di un ritardo nell'intervento. È quanto accaduto ieri in via delle Ebridi ad Ostia, in una zona popolare, dove intorno alle 11 è divampato un incendio dentro le palazzine Ater.

Paura per i residenti, subito evacuati. Due carabinieri, tra i primi ad accorrere, sono riusciti a mettere in salvo due donne imprigionate nell'abitazione in fiamme, un'anziana e la badante. La 47enne moldava, la più grave, è stata portata all'ospedale Grassi di Ostia per intossicazione da fumi.

Sul posto sono così intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ostia, le pattuglie della polizia locale del gruppo X Mare e i carabinieri che hanno gestito la concitata situazione. Durante le operazioni di bonifica, secondo quanto appareso, i pompieri di Ostia erano rimasti senza acqua e alcuni cittadini li hanno aggrediti, danneggiando anche il mezzo di servizio. A comunicarlo, in una nota, il sindacato Fns Cisl di Roma.

"E' stata ammaccata una serranda del mezzo e divelto un pannello - dichiara Riccardo Ciofi - i colleghi stanno bene e per fortuna non hanno subito conseguenze gravi. Non è la prima volta che alcune squadre rimangono senza acqua su un intervento e certamente le responsabilità di quanto accaduto non possono cadere sui colleghi che lavorano con grande professionalità e dedizione. E' ora di dire basta a queste situazioni emergenziali per dei vigili del fuoco di Roma. I vertici locali del corpo non riescono a garantire la sicurezza degli operatori e le carenze di organico sono arrivate a livelli insostenibili".