Fermato in auto con dosi di hashish e marijuana pronte per lo spaccio

Nascondeva in auto hashish e marijuana e per questo è 48enne è finito nei guai. Più nel dettaglio, i carabinieri di Pomezia nel transitare lungo via Ardeatina, hanno notato l’uomo alla guida di un’auto che, alla vista dei militari ha cambiato direzione, gesto che ha insospettito i Carabinieri ed hanno deciso di fermarlo per sottoporlo a un controllo approfondito.

La perquisizione sul posto ha permesso ai militari di rinvenire nella disponibilità del 48enne una dose di cocaina, una di marijuana ed una di hashish e la somma di 270 euro in contanti. La successiva perquisizione effettuata dai carabinieri presso il domicilio dell’uomo ha portato al rinvenimento e al sequestrato di ulteriori 25 grammi di marijuana e tre bilancini di precisione.

L’indagato, su disposizione della Procura di Velletri, l’uomo è stato condotto presso il proprio domicilio e successivamente in aula presso il Tribunale di Velletri che ha convalidato l’arresto. Ora è gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.