La maxi evasione fiscale nell'immobiliare: sequestrati beni per 15 milioni di euro

Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, occultamento delle scritture contabili e omesso versamento dell'Iva: sono le accuse mosse dalla procura di Velletri nei confronti dell'amministratore di una società di Pomezia attiva nel settore immobiliare, per cui è scattato un maxi sequestro preventivo di beni mobili e immobili del valore di 15 milioni di euro.

Dagli approfondimenti delle Fiamme Gialle della Compagnia di Pomezia e? emerso che l'importo dell'iva non versata (e riscossa invece dai clienti) si aggira proprio intorno ai 15 milioni di euro, e sulla base degli elementi raccolti dai militari la procura si è rivolta al gip per ottenere un decreto di sequestro preventivo per equivalente.

Il gip ha accettato la richiesta ed emesso un provvedimento che ha portato appunto al sequestro di 79 immobili di proprieta? della societa? situati nelle province di Lucca e di Pistoia, e anche quote societarie per un valore corrispondente alle imposte evase. Le indagini ora proseguono per accertare l'esatta portata dell'evasione.