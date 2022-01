Lite in casa finisce nel sangue, 35enne accoltellato

Lite finita nel sangue venerdì sera a Pomezia. Un uomo di 35 anni è stato ferito a una gamba con un coltello da cucina in un appartamento di via Fratelli Bandiera, e due conoscenti sono stati arrestati con l’accusa di averlo aggredito.

I carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno ricevuto una chiamata al 112 relativa a una violenta lite in abitazione. Una pattuglia in servizio di pronto intervento nella zona è quindi arrivata sul posto e una volta nell’appartamento ha trovato due uomini intenti a lottare con un terzo uomo, un 35enne di origini romene immobilizzato a terra con una ferita da coltello alla gamba.

I due sono stati immediatamente bloccati e identificati in un 31enne italiano e un 45enne romeno, che hanno riferito di conoscere la vittima senza chiarire però i motivi alla base della lite. I due sono stati arrestati con l'accusa di lesioni personali aggravate in concorso e trasferiti nelle camere di sicurezza del comando, in attesa del rito direttissimo di sabato mattina. Il 35enne ferito è stato accompagnato alla clinica Sant’Anna e medicato.