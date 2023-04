Furto da mezzo milione nel megastore di Poltronesofà

Un colpo da mezzo milione di euro nel deposito del megastore Poltronesofà di via Aurelia, zona Massimina: lo ha messo a segno una banda di ladri nella notte tra giovedì e venerdì, portando via non divani e altra mobilia, ma attrezzature video utilizzate per la realizzazione di spot pubblicitari del valore di circa 500.000 euro.

A scoprire il furto i dipendenti

A denunciare il furto, riportato dal Messaggero e confermato a RomaToday da fonti di polizia, sono stati venerdì mattina alcuni dipendenti del negozio, che si sono resi conto che dal deposito mancava tutta la strumentazione. Sul posto sono quindi arrivati gli investigatori del commissariato Monteverde, che hanno raccolto le testimonianze e disposto i rilievi.

Il sospetto di un basista interno

Della sorveglianza del negozio, uno dei tanti di questo genere che sorgono nell’area commerciale che si sviluppa lungo l’Aurelia, si occupa una ditta, ma i ladri sembrano avere agito in pochissimo tempo e nel totale silenzio: non si è trattato, come accaduto in diverse occasioni negli ultimi mesi, di una “spaccata”, ma di qualcuno che è entrato ed è apparentemente andato a colpo sicuro raggiungendo il deposito e le attrezzature.

Al vaglio i filmati

Il sospetto, dunque, è che i ladri possano avere agito facilitati da un basista interno, ma le indagini sono ancora in corso e gli inquirenti stanno passando al vaglio i filmati dei sistemi di sorveglianza della zona e delle altre attività commerciali in cerca di indizi.