"Nell'aiuola polpette avvelenate per uccidere i cani"

Polpette avvelenate per uccidere i cani. La denuncia è dell'Associazione italiana difesa animali e ambiente Aidaa. "Esche topicide e polpette avvelenate sono state trovata a Guidonia Montecelio all'interno dell'aiuola tra via Giuseppe Garibaldi e la via Tiburtina, a Villanova".

Associazione per la difesa degli animali che "ha presentato nei giorni scorsi denuncia con lo scopo di trovare i responsabili dello spargimento di veleno che ha come obiettivo l'uccisione di due cani che stazionano nella zona da alcune settimane".

"Sono due cani buonissimi che vivono tranquillamente in quella zona e di fatto sono stati adottati da alcuni residenti del condominio di via Garibaldi che li sfamano - scrivono gli animalisti di Aidaa -. Ora mani criminali vorrebbero avvelenarli ma non lo permetteremo". Oltre alla denuncia gli animalisti di Aidaa hanno anche messo in atto azioni di controllo del territorio per prevenire altre azioni criminali nei confronti dei cani".

A breve tra l'altro proprio a Guidonia e Tivoli partrà finalmente il progetto di microchippatura, sterlizzazione e reimissione sul territorio dei cani delle cave progetto che sarà realizzato nei prossimi mesi proprio dall'Aidaa.