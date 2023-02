Polpette avvelenate: altri cani intossicati ai Castelli

Ancora polpette avvelenate e ancora cani intossicati costretti alle cure del veterinario. Cresca la paura ai Castelli Romani dove nelle ultime settimane ignoti hanno piazzato bocconi avvelenati in alcune aree verdi, ma non solo. Un vero e proprio spauracchio con un animale domestico già morto e almeno sei amici a 4 zampe poi portati negli studi veterinari dove sono stati salvati. Monte Artemisio, Velletri e Lariano, queste le zone dei comuni della provincia romana dove sono stati accertati i casi di avvelenamento.

Una situazione che ha allarmato i tanti proprietari di cani della zona. Ad attenzionare il fenomeno anche la polizia locale di Lariano che ha trovato e rimosso alcune esche avvelenate. "Si avvisa la cittadinanza che in zona Colle Cagioli dal civico n. 52 al n.62 E, sono state rinvenute polpette avvelenate e che alcuni cani sono stati prelevati e portati in clinica - scrivono dall'amministrazione comunale di Lariano -.Il personale comunale è ora intento nelle operazioni di bonifica dell'area. Si pregano pertanto i cittadini di vigilare affinché i propri animali domestici non si avvicinino nella zona indicata. Invitiamo, inoltre, i proprietari dei cani a monitorare lo stato salute dei propri animali nei prossimi giorni e nel caso rivolgersi immediatamente al veterinario".