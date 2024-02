Orrore al parco: polli decapitati e squartati, l'ombra dei riti voodoo

Tre polli squartati e decapitati. L'orrore al parco delle Energie e Lago ex-Snia, in zona Prenestino/Pigneto. Il ritrovamento horror da parte di un cittadino che si è trovato davanti le tre carcasse di animali poggiate sotto un albero mentre passeggiava nell'area verde che si trova a ridosso della via Prenestina nella giornata di ieri, martedì 20 febbraio.

È stato poi lo stesso residente, che si trovava al parco delle Energie a fare una passeggiata, a richiedere l'intervento alla polizia. Un macabro rinvenimento, un possibile rito voodoo o rito satanico. Resta l'orrore. Con i residenti dei quartieri del Pigneto e del Prenestino allarmati dall'accadimento. "La situazione è fuori controllo, lo spaccio e gli scoppi continuano - le parole di un residente al nostro giornale dopo il ritrovamento -. Le forze dell'ordine stazionano sull isola pedonale dove al massimo ci si può imbattere in qualche studente alticcio, o qualche mancata emissione di scontrino. Specialmente la notte il quartiere è terra di nessuno. Con l' arrivo della bella stagione peggiorerà. Noi siamo pronti a scendere in piazza per denunciare attraverso i media questo degrado, e per difenderci".

Ipotesi rito voodoo

Resta l'orrore di un possibile rito satanico o rito woodo. Fra le ipotesi quella di un rituale che viene attuato dalle organizzazioni che sfruttano la prostituzione. Una magia nera per costringere le donne al meretricio e "legarle" a questa pratica, incudendo in loro terrore e possibili gravi conseguenze sulle ragazze e i loro familiari.