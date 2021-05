Porta 15enne in locali per scambisti: poliziotto a processo

Avrebbe portato una ragazzina di 15 anni in un locale per scambisti, convincendola a fare sesso con altri uomini e a partecipare a incontri di gruppo scattandole anche delle foto e dei video.

Sono le accuse che i pm Pantaleo Polifemo e Stefano Pizza contestano a un poliziotto in passato in servizio alla sezione Volanti della questura di Roma, in carcere per una vicenda simile e a processo proprio in questi giorni.

Le indagini sono partite dopo che il padre della ragazza ha scoperto sul suo telefono le immagini, e sono state condotte proprio dai colleghi dell’agente. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la quindicenne e il poliziotto - più grande di una ventina d’anni - si sarebbero conosciuti in una chat di incontri nel 2017, iniziando a frequentarsi.

Gli appuntamenti avrebbero avuto luogo anche in alcuni locali e ville romane che ospitavano incontri dedicati allo scambio di coppie, incontri cui sia il poliziotto sia la ragazzina avrebbero partecipato. In questi giorni il processo entra nel vivo, con l’ascolto dei testimoni e la ricostruzione della vicenda a livello giudiziario.

La procura contesta anche la divulgazione delle foto, fatto smentito dal legale dell'agente, l'avvocato Giuseppe Rombolà: "Si tratta di materiale scambiato privatamente tra il mio assistito e la ragazza ai tempi della relazione - spiega - Non di materiale girato all'interno di locali né diffuso. Inoltre il mio assistito non era a conoscenza della minore età della ragazza, ne è venuto a conoscenza solo molto tempo dopo".