Roma, poliziotto va a lavoro e ferma due borseggiatori sul bus: arrestati

Stava andando a lavoro quando ha sorpreso due borseggiatori in azione sull’autobus della linea 64, su via del Plebiscito a Roma. I fatti risalgono alle 16:43 del 19 luglio quando un poliziotto è intervenuto per fermare i malviventi.

Borseggiatori in azione

Il poliziotto, in quel momento libero dal servizio, ha notato due uomini, un cileno di 25 anni e un peruviano di 28, tentare di borseggiare dei turisti presenti a bordo del mezzo. Accortosi di quanto stava accadendo. l’agente ha fatto fermare l’autobus su via del Plebiscito e ha bloccato i due borseggiatori, chiamando poi i colleghi del commissariato Trevi. I due latinos sono stati entrambi arrestati.