Poliziotti spiderman scoprono appartamento con 23 chili di droga all'interno

Un servizio di appostamento che si trasforma in un blitz come nei migliori polizieschi americani. Non siamo a Hollywood però, ma a Torpignattara e qui gli agenti del commissariato Romanina hanno messo a segno, con modalità "spettacolari" un sequestro da 23 chili di droga, tra hashish e marijuana, che sul merato si sarebbero trasformate in 250.000 dosi.

Tutto succede nel corso di un appostamento. Siamo in largo Perestrello, nel cuore del quartiere di Torpignattara. Qui i poliziotti vedono una faccia nota. In mano ha tre scatoloni ed entra in un portone. Troppo poco per pensare di intervenire: troppi gli appartamenti del palazzo. A dare la svolta però ci pensa il "narcos" che commette un errore: si affaccia alla finestra. I poliziotti lo vedono e lì, in pochi attimi, scatta il blitz.

Gli agenti decidono di risalire le impalcature e arrivano all'ultimo piano, alla finestra incriminata. Bussano al vetro e decidono di entrare. All'interno un uomo prova a darsi alla fuga, ma viene bloccato.

Immediata è scattata la perquisizione con i poliziotti hanno rinvenuto in varie stanze del piccolo appartamento 10,566 chili di marijuana e 12.7 chili di hashish, materiale per il confezionamento e 90 euro in contanti.

Durante le fasi del controllo, si è presentato presso l’abitazione un ragazzo il quale è stato visto tramite lo spioncino inviare messaggi con il proprio telefono cellulare, quindi gli agenti lo hanno subito bloccato e, una volta controllata la chat, hanno scoperto che lo stesso stava chiedendo ad un altro interlocutore se ci fosse polizia nei paraggi, facendosi inviare foto e video relativi a chi entrava ed usciva dal palazzo ed alle auto lí parcheggiate, in quanto sapeva perfettamente della droga all’interno dell’appartamento. Alla fine degli accertamenti i due uomini sono stati arrestati.