"I poliziotti hanno sparato ad un ragazzo malato"

"Un padre è disperato. Ha chiamato un medico per assistere il figlio e se lo ritrova ferito in ospedale in attesa di entrare in carcere". Gabriella Stramaccioni, garante dei detenuti, sceglie il suo profilo facebook per denunciare l'ennesima storia di un tso finito male, con un giovane ricoverato in ospedale per dei colpi d'arma da fuoco esplosi da due agenti, il cui operato è finito sotto indagine, come atto d'ufficio e come da prassi in questo caso.



La storia risale a qualche settimana fa ed ha come teatro un appartamento nella zona del Parco degli Acquedotti. Protagonista un giovane di 22 anni che, riferisce Stramaccioni, "è un ragazzo con problemi psichiatrici, in cura da molto tempo, incapace di intendere e volere e con un tutore, il padre". Secondo quanto riferisce la garante dei detenuti "è proprio il padre a chiamare un medico perché il figlio si trova di nuovo in stato di forte agitazione e non riesce a contenerlo. Il medico non riesce a fare la solita puntura e chiama a sua volta la polizia".



Qui la denuncia di Stramaccioni va incrociata doverosamente con gli atti della polizia. "I familiari", denuncia su facebook la garante, "vengono fatti allontanare dalla casa ed il ragazzo rimane solo con infermiera dell'autoambulanza e la polizia". I poliziotti, secondo quanto risulta, si sarebbero avvicinati al ragazzo e, una volta arrivati alla giusta distanza, hanno utilizzato il taser. Il giovane, invece di placarsi, avrebbe però reagito.



"Ad un certo punto si sentono spari", racconta Stramaccioni. Dagli atti e dalle cronache, il giovane avrebbe infatti estratto un coltello colpendo un poliziotto che, a sua volta, con l'arma in dotazione avrebbe sparato almeno due colpi di pistola ferendolo alle gambe. Proiettili che, secondo la polizia, avrebbero preso di striscio il giovane, senza però fermarlo del tutto. Il 22enne infatti avrebbe continuato ad aggredire gli agenti e a questo punto un altro poliziotto avrebbe sparato altri colpi di pistola che hanno permesso di bloccarlo definitivamente. Secondo la Stramaccioni uno dei proiettili ha colpito il ragazzo all'addome.



Il giovane, attualmente in ospedale, è in attesa di essere trasferito a Regina Coeli con l'accusa di tentato omicidio. "Il Tso non è riuscito", racconta Stramaccioni, "il taser viene utilizzato (ma pare senza esito). Rimangono i colpi di arma da fuoco. Inspiegabili. Inauditi. Ad un ragazzo malato e già segnalato ai servizi sociali. Ora il ragazzo è al Pertini. Saranno le indagini a definire le dinamiche della vicenda". L'operato dei due agenti, secondo quanto si apprende, come atto dovuto e come prassi in questi casi, è finito sotto indagine. Gli stessi agenti sono finiti in ospedale per medicare le ferite riportate nel corso della colluttazione.

"Non mi permetto di trarre conclusioni affrettate", conclude Stramaccioni. "So solo che il ragazzo deve essere curato. Il padre è disperato".