Sul treno senza biglietto si scaglia contro gli agenti a calci e pugni

Violento e senza biglietto. Un uomo che ha poi aggredito i poliziotti. Succede alla stazione Termni, dove, in seguito di una richiesta da parte del personale di FS Security, gli agenti della polfer sono intervenuti al binario 4 dello scalo ferroviario dell'Esquilino, dove era in partenza il treno Alta Velocità, per la presenza di un uomo privo del titolo di viaggio che si aggirava tra i viaggiatori senza alcun motivo.

Una volta giunti sul posto gli agenti hanno individuato "il portoghese" che nel frattempo era salito a bordo del convoglio. All’invito da parte degli agenti di scendere, dapprima si è mostrato poco collaborativo, dopodiché improvvisamente si è scagliato contro i poliziotti strattonandoli e colpendoli con calci, pugni e cercando di mordere uno degli agenti.

Vista la pericolosità della persona e i numerosi viaggiatori presenti sul convoglio, l'uomo è stato bloccato e accompagnato presso gli uffici della polfer di Roma Termini.

Anche all’interno degli uffici l'uomo ha opposto una strenua resistenza con spintoni e calci ai poliziotti, che, visto il costante stato di agitazione e di instabilità, hanno richiesto l’intervento di personale medico del 118 e della guardia medica che lo ha trasportato al policlinico Umberto I.

Feriti i due agenti della polfer, medicati in ospedale e dimessi entrambi con una prognosi di 15 giorni l'uomo è stato arrestato.