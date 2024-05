Caso Hasib Omerovic: a processo tre poliziotti. Uno è accusato di tortura

La procura di Roma ha chiesto il processo per tre poliziotti in relazione al caso di Hasib Omerovic, il 36enne precipitato dalla finestra il 25 luglio 2022 durante un'attività degli agenti del commissariato Primavalle nell'abitazione di via Gerolamo Aleandro. Per i tre agenti le accuse, a vario titolo e a seconda della posizione, sono di tortura e falso.

Le accuse

Nell'inchiesta coordinata dal pm Stefano Luciani, all'assistente capo della polizia Andrea Pellegrini, in servizio all'epoca dei fatti al distretto XIV di Primavalle, viene contestato il reato di tortura. In particolare, secondo l'accusa, durante l'attività di identificazione in casa di Omerovic ''con il compimento di plurime e gravi condotte di violenza e minaccia, cagionava al 36enne un verificabile trauma psichico, in virtù del quale lo stesso precipitava nel vuoto dopo aver scavalcato il davanzale della finestra della stanza da letto nel tentativo di darsi alla fuga per sottrarsi alle condotte violente e minacciose in atto nei suoi confronti''.

Pellegrini, in concorso con i poliziotti Alessandro Sicuranza e Maria Rosa Natale, è accusato anche di falso. I tre avrebbero falsamente attestato che l'intervento in via Girolamo Aleandro fosse ''dipeso dall'essersi incrociati per strada lungo il tragitto e non, come realmente accaduto, da accordi telefonici previamente intercorsi'' come si legge nell'avviso di conclusione delle indagini. I poliziotti avrebbero, inoltre, omesso ''di indicare tutte le condotte poste in essere da Pellegrini all'interno dell'appartamento''. Stralciata invece la posizione di Fabrizio Ferrari, il poliziotto che ha collaborato alle indagini, e che ora ha chiesto di patteggiare.

La ricostruzione dell'orrore

Secondo la ricostruzione di 61 pagine fatta nell'ordinanza firmata dal gip di Roma Ezio Damizia si descrive l'orrore vissuto da Hasib quel giorno d'estate. In quel concitato giorno di luglio sono diversi i vicini e i residenti del quartiere che non avrebbero sentito nulla, come evidenziato da RomaToday che è entrata in quel palazzo con la telecamera.

Un abuso denunciato comunque dai familiari dell'uomo di origini serbe e che aveva portato l'onorevole Riccardo Magi a presentare una interrogazione parlamentare all'allora ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. "Traspare - si legge nell'ordinanza - l'intento di Pellegrini di infliggere sofferenze gratuite a Omerovic, strumentali alla volontà di punire il soggetto in quanto reo" di aver molestato delle donne per strada, così come appreso su un post su Facebook.