Pierpaola Romana uccisa nel primo giorno di chemioterapia. Il suo assassino non accettava la fine della relazione

Aveva un cancro Pierpaola Romano e per questo avrebbe deciso di interrompere la sua relazione con Massimiliano Carpineti che poi l'ha uccisa a bruciapelo togliendosi a sua volta la vita. Quando il poliziotto e collega l'ha freddata sotto casa la sovrintendente aveva in mano i moduli della Asl e si stava recando in ospedale per cominciare la prima seduta di chemioterapia. Potrebbe essere stata proprio la decisione della poliziotta in servizio alla Camera dei Deputati di riavvicinarsi alla sua famiglia e interrompere la relazione con il collega il movente del femminicidio. Il 48enne originario di Cori non accettando d’interrompere la relazione extraconiugale con la 58enne avrebbe poi attuato il brutale omicidio-suicidio.

La relazione fra la vittima e il suo assassino

Pierpaola Romano, per tutti Paola, poliziotta di 58 anni, aveva conosciuto Carpineti, anch'egli agente di polizia, all’Ispettorato della Camera dei deputati, dove entrambi lavoravano. Tra i due ci sarebbe stata una relazione che sarebbe andata oltre l'amicizia tra colleghi. Residente a Cisterna di Latina Massimiliano Carpineti lavorava da tempo a Montecitorio, dove la Romano era stata assegnata nel 2018.

Una famiglia di poliziotti

Originaria di Marzano Appio in provincia di Caserta, Paola Romano era sposata con Adalberto Montanaro, un ispettore di polizia ai vertici del commissariato di Sant'Ippolito. Lavoravano insieme qualche anno fa, prima che la moglie andasse in servizio alla Camera dei Deputati dove garantiva la sicurezza. Lo stesso luogo di lavoro del collega che l'ha uccisa, Carpineti. Una famiglia di poliziotti quella della donna, con la carriera intrapresa anche dal figlio, Riccardo Montanaro, 22 anni, che da poco aveva iniziato la sua carriera tra le forze dell'ordine a Piacenza.

La scoperta della malattia

In malattia dopo aver scoperto di avere un cancro per cominciare il ciclo di chemioterapia, negli ultimi tempi Pierpaola Romano si sarebbe riavvicinata al marito e avrebbe deciso di interrompere la relazione con Massimiliano Carpineti. Doveva essere il primo giorno di chemioterapia. Quando è scesa dall'appartamento dove viveva con il marito in via Rosario Nicolò, a Torraccia, zona residenziale dove vivono perlopiù poliziotti, carabinieri e militari dell'esercito, ha trovato nell'androne d'ingresso l'ex amante che l'attendeva e che l'ha freddata con un colpo di pistola alla nuca e due al petto prima di togliersi la vita a bordo della sua auto sparandosi un colpo al mento a poche centinaia di metri dove aveva appena consumato il femminicidio di Paola Romano. Quasi un'esecuzione, come testimoniato anche dai vicini di casa che hanno assistito alla tragedia.

L'omicidio-suicidio

Da quanto si è appreso Massimiliano Carpineti da un paio di giorni non era in servizio e si era preso un breve periodo di ferie. La pistola d'ordinanza con la quale ha poi consumato l'omicidio-suicidio l'aveva portata con sé. Un'arma che gli agenti in servizio alla Camera dei Deputati, come l'assassino e la vittima, erano soliti lasciare in ufficio. La polizia e la procura stanno indagando per capire se in via Rosario Nicolò i due avessero un appuntamento oppure se l'uomo si fosse presentato sotto casa della collega di tredici anni più grande, senza avvertirla. Una giornata di sangue, un ennesimo femminicidio, sul quale restano ancora diversi aspetti da chiarire. Nessun biglietto, nessun messaggio da parte dell'assassino. Resta la tragedia. L'ennesima donna uccisa dalla follia di un uomo.

Gli accertamenti della procura

La procura di Roma ha disposto l’autopsia sul corpo di Pier Paola Romano. L’esame autoptico è stato disposto dai pm capitolini anche sul corpo del collega che l’ha uccisa, Massimiliano Carpineti, che si è poi suicidato sparandosi. Sul luogo dell’omicidio erano andate le pm di turno, Antonia Giammaria e Antonella Pandolfi.