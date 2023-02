Poliziotta libera dal servizio assiste allo scippo di un turista e insegue i ladri

Era libera dal servizio una poliziotta che ha assistito a uno scippo. Rincorsi i ladri li ha poi fatti arrestare dai colleghi in divisa. Succede in via Giolitti, nella zona di Termini, dove i poliziotti del commissariato Viminale hanno fermato due cittadini magrebini di di 26 e di 30 anni perché colti in flagranza mentre stavano tentando di derubare un cittadino asiatico.

Nello specifico, una poliziotta libera dal servizio ha visto i due uomini che si avvicinavano alla vittima per poi strapparle una collana. Dopo averli inseguiti, con l’ausilio degli agenti in borghese del commissariato Viminale in servizio presso quell’area, i due sono stati bloccati e arrestati. All’interno dello zainetto di uno dei due è stata trovata la collana e l’accaduto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel plesso ferroviario Termini. L’arresto è stato convalidato.

Sono invece stati i poliziotti del commissariato Esquilino ad arrestare un cittadino romeno di 25 anni per il reato di tentata rapina impropria. L'uomo, unitamente ad un complice, poi datosi alla fuga, ha tentato di strappare la borsa ad una cittadina cinese che stava camminando su via Napoleone III. I poliziotti, nel transitare, hanno assistito ai fatti e sono riusciti a bloccare l’uomo prima che questi riuscisse a darsi alla fuga. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.