Cambia strada per evitare il controllo e finisce contro un cono segnaletico, guidava senza patente

Ha cambiato strada per evitare il controllo ma ha impattato contro un cono segnaletico stradale. E' accaduto sulla via del Mare dove la polizia ha applicato un fermo e sequestro amministrativo di un auto condotta da una Guardia Particolare Giurata che per l’occasione, al fine di eludere i controlli di Polizia in atto, presso la via del Mare angolo via dei Cocchieri, svoltando repentinamente, ha colpito un “cono segnaletico”.

Gli agenti che hanno assistito alla scena, notando inoltre il “cono” incastratosi sotto la vettura, sono intervenuti prontamente rilevando a carico del medesimo una sanzione per guida senza patente perché mai conseguita, elevata il 01 febbraio 2021, condotta illecita reiterata e riscontrata alla guida del veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo. La sanzione comminata ammonta ad un totale di 5.100 euro.

Il sequestro è arrivato nel corso dei controlli svolti dagli agenti del Commissariato Colombo diretto da Isea Ambroselli che hanno eseguito dei servizi straordinari di controllo del territorio per il contenimento “Covid-19”.

Nella giornata di sabato sono state controllate 135 persone e 72 veicoli, nello specifico sono state elevate 3 sanzioni amministrative, di cui 1 per mancato rispetto delle disposizioni concernenti le misure di contenimento anti “Covid-19” in zona rossa e 2 per violazione al Codice della Strada.

Nella giornata di domenica sono state controllate 150 persone e 98 veicoli, nello specifico sono state elevate 13 sanzioni amministrative, di cui 9 per mancato rispetto delle disposizioni concernenti le misure di contenimento anti “Covid-19” in zona rossa e 4 per violazione al Codice della Strada. Infine nella giornata di lunedì sono state controllate 271 persone e 134 veicoli, nello specifico sono state elevate 12 sanzioni amministrative, di cui 5 per mancato rispetto delle disposizioni concernenti le misure di contenimento anti “Covid-19” in zona rossa e 7 per violazione al Codice della Strada.

E’ stata inoltre bonificata l’area nei pressi dell’ingresso della sede della testata giornalistica “La Repubblica” dove sono stati rintracciati 2 persone senza fissa dimora rispettivamente di cittadinanza italiana e senegalese quest’ultimo, peraltro, risultato irregolare.