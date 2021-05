Agenti in assetto antisommossa e blindati a Torrevecchia, censimento all'ex clinica occupata Valle Fiorita

Camionette, blindati, agenti in assetto antisommossa e decine di pattuglie. Così si sono svegliati martedì mattina gli abitanti di Torrevecchia dove è in corso un censimento delle persone presenti all'interno dell'occupazione dell'ex clinica di Valle Fiorita. I controlli da parte degli agenti dei Gruppi Montemario, Gssu e Spe della Polizia Locale di Roma Capitale, con l'ausilio degli uomini del Reparto Mobile della polizia di Stato ed i carabinieri dell'VIII Reggimento Lazio.

Entrati nella palazzina occupata le operazioni di censimento si stanno svolgendo senza tensioni e mentre scriviamo sono ancora in corso. Inattiva dal novembre 2011 l'ex clinica Valle Fiorita, che si trova al civico 156 di via di Torrevecchia, è stata occupata nel dicembre del 2012 dagli occupanti dell'ex cinquantuno.

Pronta la risposta degli attiviti del Coordinamento cittadino Lotta per la casa che tramite i propri canali social invitano: "La polizia è in via di Torrevecchia 156. Accorriamo tutti per difendere i bambini e le bambine".

L'operazione è seguita in diretta twitter dai Blocchi Precari Metropolitani (Bpm): "Esibizione muscolare della questura e del comune di Roma a vallefiorita. Parlano di censimento e intanto fanno tintinnare le sciabole. Ai nostri posti ci troverete. Giù le mani dalle occupazioni".

"Atto di violenza indiscriminato"

Duro il commento dell'Unione Inquilini che senza mezzi termini afferma: "Questa mattina un ingente dispiegamento di forze dell'ordine è entrato nei cancelli dell'occupazione di Valle Fiorita nel XIII Municipio per effettuare il censimento delle famiglie. Un atto di una violenza indiscriminato tenendo conto che nell'occupazione vivono famiglie, bambini e persone con disabilità il cui censimento deve essere effettuato con i servizi sociali come di prassi".

Nella lista degli sgomberi

L'occupazione infatti rientra nella lista degli sgomberi stilata dalla prefettura. Silvia Paoluzzi segretaria Unione Inquilini: "Ci chiediamo se nella città di Roma, con la crisi sanitaria ancora in corso, con la precarietà abitativa aumentata esponenzialmente con la crisi economica e con gli sfratti alle porte gli sgomberi delle occupazioni siano una priorità. Le occupazioni rappresentano nella capitale un ammortizzatore sociale, attendiamo ora risposte dalla Sindaca Virginia Raggi e dal Prefetto Matteo Piantedosi."

"Una situazione inaccettabile, dopo lo sgombero verificatosi ieri dello stabile di via Costi dove senza alcuna soluzione le persone sono state gettate in strada. A ogni persona - conclude Paoluzzi - va garantito il passaggio di casa in casa, questo lo ricordiamo a Sindaca e Prefetto che sono i garanti della salute di tutti i cittadini che hanno diritto a politiche abitative strutturali".