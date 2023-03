Allarme bomba a Montesacro, piazza Sempione circondata dalla polizia

Una piazza chiusa cinta dalla polizia di Stato. Succede a piazza Sempione, a due passi dalla sede del III municipio Montesacro dove gli agenti hanno fermato un'auto con a bordo quattro persone trovando una pistola. Nella vettura anche uno zaino sospetto con all'interno quello che sembrava essere un ordigno esplosivo che ha fatto scattare l'allarme con relativa interdizione al traffico e l'arrivo sul posto degli artificieri della questura di Roma con l'ausilio dei cani antiesplosivo.

Secondo le prime informazioni sono quattro le persone fermate a bordo di una Audi Q2, trovate in possesso di un'arma - risultata poi essere una pistola soft air - e la presunta bomba, Da qui l'allarme con gli artificieri che hanno ispezionato il trolley con i controlli che hanno poi dato esito negativo, all'interno sono stati trovati degli effetti personali. Decine i curiosi che si sono avvicinati sul luogo, tenuti a distanza dalle forze dell'ordine che hanno poi fatto chiudere, a scopo precauzionale, gli esercizi commerciali che affacciano sulla piazza del quartiere di Roma Nord.

Al fine di consentire l'intervento in sicurezza la piazza è stata chiusa dagli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale e riaperta una volta cessato l'allarme. Le quattro persone che viaggiavano nell'auto sono state poi portate negli uffici del III distretto Fidene Serpentara di polizia. La loro posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.

"Questa mattina poteva accadere di tutto a pochi passi dalla sede istituzionale del III municipio a Piazza Sempione durante la seduta del consiglio - dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli D’Italia in municipio III, Manuel Bartolomeo -. Un grande spavento. Per questo ringraziamo le forze dell’ordine che tempestivamente sono intervenute".