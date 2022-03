La polizia locale indaga su una filiera di patenti false

La polizia locale di Roma capitale sta indagando su quella che si ipotizza essere una vera e propria filiera della contraffazione dei documenti, patenti di guida soprattutto. È la conseguenza dopo la scoperta fatta dagli agenti del V gruppo Prenestino che hanno pizzicato un 23enne romeno ma con patente moldava, che aveva usato il documento per ritirare un'auto rimossa a seguito di una sosta irregolare.

Il documento mostrato dal ragazzo anche se a prima vista si presentava di ottima fattura, riprodotto in modo tale da eludere i controlli, è stato megli analizzato dai vigili. Avviate ulteriori verifiche tramite apposita strumentazione per il rilevamento di documenti falsi, è stato possibile accertare l'illecito e per tale motivo è scattata la denuncia del ragazzo con il relativo sequestro della patente contraffatta.

Oltre a specifici accertamenti sul veicolo, per alcune presunte anomalie sulle procedure di immatricolazione, sono in corso ulteriori indagini su quella che si ipotizza essere una filiera della contraffazione.