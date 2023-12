Policlinico Casilino, bimba nasce prematura e muore per un'infezione. La famiglia presenta denuncia

Poche ore prima stringeva il dito del papà con le sue manine. Era il 24 dicembre e sembrava che l’incubo stesse per finire. Invece, alle 12 del 25 dicembre, la tragica notizia: la piccola era morta. Una storia straziante che arriva dal policlinico Casilino dove Sara, nome di fantasia, bambina nata prematura a soli 6 mesi, è deceduta due settimane dopo essere venuta al mondo. Dopo il decesso, i genitori della piccola si sono rivolti all’avvocato Antonio Sordi il quale ha presentato denuncia querela contro ignoti per capire, di preciso, cosa sia accaduto all’interno del nosocomio romano.

La nascita

La piccola, come detto, nasce prematura, l’11 dicembre. Viene immediatamente intubata per permetterle di superare le prime, difficilissime, ore di vita. I medici sono molto chiari con i genitori: le speranze che sopravviva sono poche, pochissime. Sara, invece, tiene duro e due giorni dopo sembra aver superato tutti i problemi. Comincia a migliorare a vista d’occhio, “ingrassando” anche di circa 20 grammi al giorno. I tubicini che l’aiutavano a respirare spariscono e la famiglia già immagina un felice ritorno a casa.

Tombolata in reparto

La bimba stupisce tutti tanto che i medici comunicano ai genitori che avrebbero potuto passare la Vigilia di Natale con la bambina. Mamma e papà passano un’intera serata con Sara, giocando a tombola con le altre famiglie che assistono i loro piccoli nel reparto del nosocomio capitolino. Sara sta bene, stringe il dito del papà dimostrando di avere una forza incredibile.

La tragedia

Con la speranza nel cuore, i genitori arrivano il giorno dopo al policlinico per le visite di rito. Invece arriva, senza preavviso, la doccia gelata: Sara è morta per insufficienza respiratoria. La famiglia si rivolge alla dottoressa che aveva seguito la mamma nella gravidanza L’idea, visto il precipitare delle condizioni di salute della bimba, è che si sia potuta causare una lacerazione nelle fasi di intubamento e stubamento. I genitori, allora, si rivolgono all’avvocato Sordi per fare luce sul caso.

L’autopsia

L’autopsia, effettuata dal consulente della procura, il professor Mauriello, alla presenza della consulente della famiglia, ha dimostrato come non ci fossero lesioni nel corpicino di Sara. L’unica certezza è che la piccola è morta per un’insufficienza respiratoria causata da una polmonite.

In casi del genere spesso ci si arrende di fronte alla tragica fatalità. In questo caso, però, vista l’altalena di emozioni e di pareri, con la bambina che sembrava essere ormai fuori pericolo, i genitori vogliono essere certi che loro figlia sia morta per una triste fatalità e non per la negligenza di qualcuno che, magari, avrebbe dovuto accudire meglio Sara e non farle eventualmente contrarre l’infezione che, purtroppo, le è stata fatale.