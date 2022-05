Nubifragio in provincia: automobilisti e commercianti tratti in salvo dai soccorritori

Una piazza allagata con automobilisti e commercianti rimasti bloccati mentre l'acqua continuava a salire minacciosamente. Il nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio di martedì 3 maggio a Poli, piccolo comune dei Monti Prenestini in provincia di Roma a pochi chilometri da Tivoli. A soccorrere le persone rimaste bloccate dall'acqua i carabinieri della locale stazione, vigili del fuoco e protezione civile, che li hanno tratti in salvo una volta rimasti bloccati nei locali e nelle loro vetture in centro storico.

In poco più di mezz'ora, a causa delle forti ed incessanti piogge che si sono abbattute sul comune che conta poco più di 2mila abitanti, si sarebbero ostruite le condutture fognarie con l'acqua che in breve tempo ha superato il metro d'altezza.

Messi in sicurezza automobilisti e negozianti nessuno è rimasto ferito. Ingenti i danni, soprattutto agli esercizi commerciali ed alle abitazioni che si trovano nei piani bassi che affacciano sulla piazza del centro storico del paese.