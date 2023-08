Artista di strada ferito a Trastevere, pm chiede convalida dell'arresto per il Conte nero

La procura di Roma ha chiesto la convalida dell’arresto in carcere per Ranieri Adami Piccolomini il 48enne, pronipote di Papa Pio II conosciuto come 'conte nero', che il 9 agosto scorso ha ferito con un coccio di bottiglia alla gola un artista di strada che stava mangiando in un ristorante di Trastevere. La vittima, un uomo originario del Kenia, colpito dal fendente sferrato all'altezza della giugulare ha riportato una prognosi di 20 giorni.

Al ‘conte nero’, che è ora detenuto a Regina Coeli, il pm Silvia Sereni contesta l'accusa di tentato omicidio. La lite, secondo alcuni presenti, potrebbe essere scoppiata perché l'aggressore aveva chiesto soldi all'artista di strada.



Il tentato omicidio poco dopo la mezzanotte del 10 agosto. Un busker keniota che stava cenando in un locale di piazza Sant’Apollonia, a pochi passi da piazza Santa Maria in Trastevere, è stato ferito al collo, al limite della giugulare, probabilmente con un pezzo di bottiglia rotta, da un uomo che lo ha raggiunto di sorpresa.

Per tutta risposta il ferito ha reagito colpendo l’aggressore con una sedia. Panico tra i presenti, urla dei tantissimi giovani che animavano le vie di Trastevere. Sul posto sono giunte ambulanze ed entrambi i feriti sono stati portati in ospedale. Sul posto i carabinieri che hanno poi fermato il discendente di Enea Silvio Bartolomeo Piccolomini.

Solo pochi giorni fa Ranieri Adami Piccolomini aveva minacciato i militari impegnati a piazza di Santa Maria in Trastevere nell’ambito dell’operazione "Strade sicure", intimandogli di consegnare le armi in dotazione e minacciandoli di morte per poi allontanarsi a piedi. Dopo l’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile l'uomo era stato fermato e denunciato per minaccia a pubblico ufficiale.