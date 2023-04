Plusvalenze, le operazioni sospette di Lazio e Roma

Operazioni sospette, accuse di costi dei calciatori gonfiati e ipotesi di irregolarità contabili. Le Procure di Roma e Tivoli vogliono vederci chiaro su eventuali irregolarità nella compravendita dei giocatori di Roma, Lazio e Salernitana, quest'ultima all'epoca della gestione di Claudio Lotito.



Sono 172 i milioni che ballano. Per la Roma le indagini riguardano un ramo dell'inchiesta Prima, quella in cui è coinvolta anche la Juventus. Per la Lazio invece il procedimento è a parte. Per quanto riguarda la Roma sono complessivamente 11 le operazione finite all'attenzione degli inquirenti, 7 quelle che riguardano il club biancoceleste e la Salernitana.

Gli affari della Roma

Alla Roma viene contestato lo scambio con la Juventus per i giocatori Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola. Un affare che ha generato plusvalenze per entrambe. La prima trattativa sospetta risale all'estate del 2017, all'epoca James Pallotta. Il passaggio è quello di Gregoire Defrel che arriva a Trigoria per circa 20,5 milioni di euro dal Sassuolo.

Ma nella stessa trattativa fanno il percorso inverso Riccardo Marchizza e Davide Frattesi. Con valutazioni rispettivamente di 3 e 5 milioni di euro. La seconda trattativa sotto la lente è quella che ha portato Bryan Cristante (27,6 milioni di euro) a Roma. In questa viene inserito Marco Tumminello per una plusvalenza da 4,5 milioni di euro, ora in Serie C.

Si analizza anche l'affare con il Verona per Marash Kumbulla. Alla valutazione di 29,5 milioni di euro si arriva grazie all'inserimento nella trattativa di Mert Cetin, difensore turco, e dei giovani Aboudramane Diaby e Mattia Cancellieri (ora alla Lazio). Entrambi valutati 2,5 milioni. Mentre per Cetin la Roma ha messo a bilancio 4,4 milioni di plusvalenza.

Gli affari tra Lazio e Salernitana

Nell'era delle multiproprietà Claudio Lotito aveva anche la Salernitana, oltre la Lazio. E proprio sugli affari tra i due club (gli amaranto ora sono di Danilo Iervolino), indaga la procura di Tivoli. Nel mirino ci sono gli affari per sette giocatori: Akpa Akpro (12,7 milioni di euro), Mattia Sprocati (3,25), Tiago Casasola (3), Emanuele Cicerelli (2,5), Biagio Morrone (0,5), Mattia Novella (0,3) e Andrea Marino (0,25). Di questi l'unico a giocare ancora i campi della serie A è Akpa Akpro, ora all'Empoli.