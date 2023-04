Lazio e Roma caos plusvalenze: 172 milioni di operazioni sospette

Oltre centosettanta milioni di plusvalenze sospette. Due indagini della guardia di finanza, insieme alle procure di Roma e Tivoli, hanno scosso la Roma e la Lazio. Il presidente e il vicepresidente della Roma Dan e Ryan Friedkin e l'ex presidente della società James Pallotta sono indagati in relazione alla compravendita di diversi giocatori. In tutto sono 9 gli indagati, oltre alla stessa società sportiva. Tra loro anche gli ex amministratori delegati Umberto Gandini e Guido Fienga, l'ex vice presidente esecutivo ed ex direttore esecutivo Mauro Baldissoni e alcuni dirigenti.



In casa Lazio, invece, il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo del club biancoceleste, Igli Tare, sono indagati dalla procura di Tivoli per affari con la Salernitana. Gli anni sotto la lente sono 2017, 2018, 2019 e 2021. Gli indagati sono in totale 16. I reati ipotizzati dai procuratori Francesco Lo Voi e Francesco Menditto sono emissione di false fatture per operazioni inesistenti e false comunicazioni sociali. Giallorossi e biancocelesti erano entrambi quotati in Borsa, anche se ora la Roma ne è uscita.

La situazione della Roma

I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza ieri, su disposizione della Procura della Capitale, hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e sequestro probatorio presso gli uffici della Roma.

A Thomas Dan e a Ryan Patrick Friedkin, rispettivamente presidente e vicepresidente del Cda, in concorso con Giorgio Francia, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, vengono contestate le false comunicazioni sociali. Nell'ambito di operazioni "connotate da valori notevolmente maggiorati o comunque non conformi rispetto a quelli di mercato".

Per quanto riguarda la Roma, inoltre, le ispezioni riguardano un segmento del procedimento Prisma (quello in cui è coinvolta la Juventus), nello specifico le cessioni dei calciatori Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola avvenute a ridosso del 30 giugno del 2019 prima della chiusura dei bilanci.

Ma non solo. Le operazioni sotto la lente di ingrandimento della Procura riguardano le stagioni che vanno dal 2017 al 2019 e sono relative alle cessioni di Marchizza e Frattesi al Sassuolo, di Tumminello all'Atalanta, come detto di Luca Pellegrini (oggi alla Lazio) alla Juventus. E contestualmente, gli arrivi in giallorosso di Defrel dal Sassuolo, appunto Spinazzola dalla Juventus e Cristante dall'Atalanta.

Per quanto riguarda le stagioni in cui la società è passata di proprietà ai Friedkin, oggetto di attenzione sono le cessioni di Cetin, Cancellieri e Diaby al Verona per acquistare Marash Kumbulla al valore di 29,5 milioni di euro. Tutte operazioni effettuate col club ancora quotato alla Borsa.

La risposta della Roma

In tarda serata la Roma ha fatto sapere la sua posizione: Il club "prende atto dell'avvio di indagini da parte della procura della repubblica presso il tribunale di Roma nei confronti della società nonché di alcuni suoi attuali e precedenti dirigenti. La società sta collaborando con le autorità competenti e auspica che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda nel minor tempo possibile, ritenendo di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti".

La situazione della Lazio

Diversa la situazione della Lazio. In questo caso i finanzieri, su disposizione della procura di Tivoli, hanno eseguito perquisizioni presso le sedi della Lazio e della Salernitana per operazioni di trasferimento di calciatori tra le due società. Anche in questo caso le stagioni sportive prese in esame sono quelle del 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21.

Le indagini in corso, di cui è titolare la procura di Tivoli competente nel territorio dove ha sede legale la Lazio, "non sono collegate con altre svolte da altre procure della repubblica", si spiega in una nota. Si procede per i reati di "emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti" e per i reati di "false comunicazioni sociali". In sostanza per la Lazio la questione è indipendente dall'inchiesta Prisma e risalgono a quando la Salernitana era in mano a Lotito, prima del passaggio a Danilo Iervolino, attuale patron dei campani.

Le perquisizioni fatte nelle sedi di Lazio e Salernitana sono state disposte al fine di acquisire "documentazione contabile ed extracontabile attinente alle cessioni degli sportivi", ed in particolare quella relativa ai contratti sottoscritti tra le due società, agli accordi intercorsi tra le società ed i singoli calciatori, ai pagamenti eseguiti, alle modalità con le quali si è arrivati a fissare il prezzo ufficiale di vendita ed il valore dei calciatori ceduti.

Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo del club biancoceleste, Igli Tare, sono indagati. Insieme a loro risultano iscritte nel fascicolo altre cinque persone: Marco Moschini, Marco Cavaliere, Luciano Corradi, Angelo Marchetti e Angelo Fabiani. Al centro degli accertamenti coordinati dalla procura ci sono i casi dei giocatori Sprocati, Casasola, Marino, Cicerelli, Novella, Morrone e Akpa Akpro, oggetto di compravendita tra Lazio e Salernitana.

"Lazio casa di cristallo"

In serata, anche il club di Lotito ha replicato alle notizie delle indagini della Procura con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale: "La S.S. Lazio è una casa di cristallo nella quale tutti i documenti sono a posto e sempre a disposizione di tutte le autorità. Ci siamo sempre attenuti, nel nostro operato, ad un’ottica di leale e totale cooperazione e, quindi, qualsiasi documentazione ci fosse stata richiesta sarebbe stata da noi immediatamente consegnata. Nutriamo comunque il massimo rispetto per la Magistratura e confidiamo pertanto di fugare celermente qualsiasi equivoco o dubbio in relazione alle ipotesi di contestate".