"Picchiato dal branco nel parco": stava tornando a casa dopo lavoro

Picchiato dal branco mentre camminava nel parco dopo aver staccato dal turno di lavoro. Le violenze sabato sera a Villa Gordiani. Vittima di una banda di giovani violenti Hridoy, cittadino del Bangladesh, che ha denunciato l'aggressione subita ospite della trasmissione Chi l'ha visto?, andata in onda mercoledì 19 aprile. L'aggressione intorno alle 23:30 del 15 aprile.

Con i segni delle violenze ancora ben visibili sul viso, è lo stesso pizzaiolo a raccontare a Federica Sciarelli l'aggressione subita: “Continuavano a colpirmi, se non fosse passata una signora mi avrebbero ucciso. Forse volevano rapinarmi”. Uscito da un ristorante di San Lorenzo dove lavora come pizzaiolo l'uomo si trovava nel parco della via Prenestina: "Mi hanno aggredito, una decine di ragazzi fra i 18 e i 22 anni. Non mi hanno detto niente, sono passato a Villa Gordiani ed hanno cominciato a picchiarmi".

A salvare per casualità Hridoy "una signora che passava dietro di me. Quando l'hanno vista hanno cominciato a dire 'scappiamo' e si sono allontanati". "Forse loro volevano derubarmi. Mi hanno picchiato continuamente, pugni e calci. Fortunatamente è passata la signora italiana. Forse mi volevano rubare soldi e telefonini. Erano tutti bianchi. Ultima parola sentita è scappa scappa. Ancora non ho ripreso a lavorare - conclude la vittima . devo stare fermo 20 giorni mi ha detto il dottore. Sto per diventare papà, mia moglie aspetta bambino".

Chiamato un amico il pizzaiolo si è recato quindi al pronto soccorso dove è stato medicato e dimesso per poi sporgere denuncia in polizia.