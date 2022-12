Più di nove milioni di prodotti cosmetici falsi venduti su internet

Un monitoraggio costante delle piattaforme web e del commercio nei negozi che ha portato al sequestro di oltre nove milioni di prodotti. Si è conclusa nei giorni scorsi a Roma, la quarta operazione internazionale Afrodite della guardia di finanza che ha come scopo quello di contrastare la vendita di prodotti contraffatti su piattaforme digitali e social network.

Individuati e rimossi in tutta Europa, nel corso dell'iniziativa, 133 account di social media e messaggistica istantanea e 4.419 siti web che vendevano e pubblicizzavano prodotti contraffatti e servizi illegali nonché sequestrate 9,5 milioni di merci illegali e contraffatte, tra cui cosmetici e profumi venduti su internet, articoli per la cura del corpo, abbigliamento, calzature, accessori personali, gioielli, orologi, dispositivi mobili e accessori, decoder iptv e giocattoli.

Quasi il 98% dei sequestri operati nel settore dei profumi e dei cosmetici è stato eseguito in Italia e a Roma dalla guardia di finanza, cui si sono aggiunti importanti sequestri operati in Belgio, Colombia, Grecia, Romania e Spagna.

L'operazione Afrodite IV, così come le precedenti, è stata organizzata dalla guardia di finanza, da europol e dalla polizia nazionale irlandese, e dagli altri paesi membri dell'unione europea. È stata introdotta e pianificata per la prima volta nel 2017 con la partecipazione di Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Portogallo, Romania, Spagna e Regno Unito, per combattere "il traffico di prodotti contraffatti attraverso i social network, mirando a neutralizzare venditori e fornitori, ricostruire la rete di mercato e i flussi di finanziamento del fenomeno e smantellare la rete criminale", spiegano dalla finanza.