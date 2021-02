Primavalle, pitbull morde e stacca falange ad una donna

La vittima si è poi recata in ospedale. Indaga la polizia

Portava a passeggio il suo cane San Bernardo quando sulla loro strada hanno trovato una seconda donna con al guinzaglio un cane di razza pitbull. Improvvisamante i due cani si sono afferratti con le due padrone che hanno provato a dividerli, poi il morso da parte del molosso, che ha staccato la falange del dito di una mano della padrona dell'altro cane.

I fatti sono accaduti nella mattinata di martedì 23 febbraio in via dei Monti di Primavalle, nell'omonimo quartiere del quadrante ovest della Capitale. Ferita alla mano la padrona del San Bernardo, la proprietaria del molosso si è poi allontanata facendo perdere per il momento le proprie tracce.

Ferita alla mano la vittima si è quindi recata in ospedale da sola per poi sporgere denuncia alla polizia. Sul caso indagano gli agenti del Commissariato Monte Mario che, ascoltata la versione della donna, hanno cominciato le ricerche della padrona del pitbull.