Il passeggero morso da un pitbull sul bus

Morso sul bus da un pitbull mentre il padrone aggrediva l'autista. Vittima del morso del molosso un passeggero che si trovava a bordo di un bus Atac in transito nella zona del Colosseo. A "sguinzagliare" il cane mentre si trovava sull'autobus della linea 3 un senza fissa dimora, poi rintracciato e denunciato dai carabinieri il giorno successivo.

Sono stati gli stessi utenti che si trovavano a bordo del bus della linea 3, che sostituisce i tram che compiono lo stesso percorso, a richiedere l'intervento al 112. A scatenare la reazione del proprietario del pitbull la richiesta dell'autista Atac di mettergli la museruola. Invito che il clochard non ha visto di buon occhio, anzi. Dopo aver aggredito l'autista verbalmente lo ha colpito con un pugno al volto.

Nella concitazione ci ha poi pensato il cane pitbull del 39enne a fare il resto, mordendo al braccio uno dei passeggeri presenti sul 3. Fermata la corsa l'aggressore si è poi dato alla fuga con il cane.

Su viale Aventino, all'altezza di via del Circo Massimo, sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione Aventino ed il personale del 118 che ha trasportato il passeggero morso dal cane in ospedale: 15 i giorni di prognosi per lui.

Raccolta la testimonianza dei presenti i carabinieri hanno cominciato le ricerche dell'aggressore, trovato poi il giorno successivo. Identificato in un senza fissa dimora di 39 anni nato a Livorno, l'uomo è stato denunciato per lesioni personali ed interruzione di pubblico servizio mentre il pitbull è stato affidato ad un canile.