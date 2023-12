Le casalinghe che nascondono armi in casa. Si indaga per capire se siano state già usate

Nascondevano tre pistole, tra cui una lanciarazzi, in casa. Per questo motivo madre e figlia di 58 e 35 anni, casalinghe, sono finite nei guai. I carabinieri di Tor Bella Monaca le monitoravano da tempo e sabato le hanno arrestate.

Al termine di una indagine, i militari hanno perquisito il loro appartamento. In casa avevano una lanciarazzi modificata e idonea allo sparo, una beretta calibro 7.65 e calibro 38 special, con vari proiettili.

Per questo motivo le due - di origini bosniache - sono state arrestate con l'accusa di detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizioni. Il tribunale ha convalidato l'arresto per entrambe, disponendo la misura degli arresti domiciliari. Sulle tre pistole verranno avviate specifiche analisi presso i laboratori del Ris di Roma per verificarne la provenienza e se risultano utilizzate in recenti fatti di cronaca.