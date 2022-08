Il camper dove erano nascoste le pistole rubate nelle stazioni dei carabinieri

Nascondeva in un camper armi rubate in due stazioni dei carabinieri. A bloccarlo e arrestarlo, sono stati proprio gli uomini dell'Arma. Così è finito nei guai un 36enne italiano, già noto per precedenti reati. L'uomo era stato notato nei pressi della sua abitazione in via della Fontana Corvia, dove gli investigatori che già lo seguivano da tempo, hanno deciso di fermarlo per una verifica.

La perquisizione ha permesso di trovare nascoste nel suo camper e parcheggiato all'interno del terreno di sua proprietà, una pistola a tamburo marca Franchi, calibro 38 special, risultata denunciata rubata il 9 agosto 2019 presso la stazione carabinieri di Venosa di Potenza, una pistola a tamburo Smith & Wesson calibro 38 special, risultata denunciata rubata il 21 ottobre 2014 presso la stazione Carabinieri di Lugo a Ravenna, 11 proiettili calibro 38 special, 26 proiettili calibro 9x21, oltre a 11 grammi di crack, 50 grammi di cocaina, e 13.050 euro, ritenuti provento di attività illecita. Il 36enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e munizioni e ricettazione.