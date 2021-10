Un chilo di cocaina nella busta della spesa, a casa una "santabarbara": arrestato insospettabile muratore

Un insolito aumento dello spaccio nel comune di Fonte Nuova. Questo quanto ha allarmato cittadini e genitori del Comune alle porte di Roma che, per fronteggiare il fenomeno, hanno presentato un esposto ai poliziotti del Commissariato di Fidene. Da qui le indagini che hanno portato gli investigatori di via Enriquez sulle tracce di un insospettabile muratore, incensurato, che forte della sue fedina penale pulita pensava di poter passare inosservato passeggiando per le strade del Comune nomentano con un chilo di cocaina nella busta della spesa. Da qui l'ulteriore scoperta di una vera e propria casa usata come base dello spaccio nella quale è stata poi scoperta una vera e propria "santabarbara". A finire in manette un 57enne di origini romene.

In particolare sono stati gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara diretta da Fabio Germani a fermare un uomo che passeggiava su via Carlo Cattaneo, nel Comune della provincia nord est della Capitale. I poliziotti hanno così scoperto che all’interno del sacchetto di colore bianco l’uomo nascondeva 2 panetti avvolti con del nastro isolante marrone del peso di oltre 1 chilo di cocaina.

E’ scattata così la perquisizione nell’abitazione del 57enne. Qui all’interno della camera da letto, a terra vicino alla porta, gli agenti hanno rinvenuto altri 4 panetti aventi lo stesso peso e contenenti la stessa sostanza di quelli trovati nella busta, contrassegnati rispettivamente 2 con la lettera H1, 1 con N1 e infine l’altro con BD insieme a un involucro in cellophane contenente 500 grammi di cocaina.

Nella stessa stanza gli agenti hanno trovato 3 pistole avvolte con panno in fibra di colore rosa celeste e verde, 2 Revolver Smith & Wesson con 17 proiettili, 1 Pistola Glock calibro 9x 21 con 20 munizioni dello stesso calibro.

Insieme alla droga e alle armi i poliziotti hanno sequestrato anche 3 bilance di precisione, 1 macchina per il sottovuoto, 1 agenda di colore verde riportante il quantitativo di stupefacente, cifre e nomi, 7.900 euro trovati in un comodino, 2 telefoni cellulari e 46 grammi di hashish trovati nel garage nella disponibilità dell’uomo.

Al termine degli accertamenti il 57enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di munizionamento, detenzione illegale di 2 armi comuni da sparo e detenzione illegale di arma clandestina.