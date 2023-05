Padre e figlio spacciatori di cocaina, in casa due pistole e 16mila euro

La cocaina come affare di famiglia e due pistole a guardia della merce. A mettere fine all'attività di spaccio di padre e figlio la polizia. Succede in località Valle Martella, nel comune di Zagarolo.

Gli arresti al termine di una attività infoinvestigativa, tra gli uomini del distretto Casilino e i colleghi del commissariato Appio, coadiuvati dal personale del reparto cinofili con il loro cane antidroga Cara.

L'abitazione si trovava all'interno di un appezzamento di terreno di oltre 1200 metri quadrati. Una volta disposte le forze attorno al perimetro dell’abitazione, gli agenti hanno potuto far accesso all’interno e dar luogo alla perquisizione domiciliare. Cospicuo il bottino rinvenuto consistente in sei etti di cocaina, numeroso materiale utile alla pesatura e al confezionamento dello stupefacente, denaro contante per un totale di quasi 16 mila euro, una pistola semiautomatica completa di caricatore ed una pistola scacciacani completa di caricatore e 24 munizioni, priva del tappo rosso.

Terminato il servizio, un uomo di 53 anni ed il figlio di 24 sono stati arrestati, mentre per un terzo è scattata la denuncia in stato di irreperibilità poiché si é dato fuga. La procura di Tivoli ha chiesto ed ottenuto dal gip la convalida delle misure pre-cautelari adottate dalla polizia giudiziaria.