Una pistola rubata pronta a sparare in casa. Era stato gambizzato lo scorso febbraio

È stato gambizzato lo scorso mese di febbraio per un debito di droga. Individuati e arrestati i due uomini che lo gambizzarono i guai per Marco Canali, detto "Mezza Recchia", non sono però terminati, anzi, si sono aggravati. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato infatti trovato in possesso di una pistola rubata e per questo arrestato dalla polizia.

Sono stati gli agenti del III distretto Fidene Serpentara impegnati in alcuni servizi antidroga al Tufello a presentarsi alla porta di casa dell'uomo in via Monte Taburno, nella piazza che ospita il mercato al coperto del Tufello. In casa il 47enne Marco Canali. Perquisito l'appartamento gli investigatori hanno poi trovato una pistola Beretta modello 96 calibro 10, pronta a fare fuoco. Nella casa anche delle munizioni, 29 per la precisione, calibro 40 Smith & Wesson. Sia l'arma che il munizionamento sono poi risultati rubati. Accompagnato negli uffici di polizia di via Enriquez Marco Canali è stato arrestato con l'accusa di detenzione illegale di arma comune da sparo e munizionamento, oltre alla ricettazione delle armi e delle munizioni. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Gambizzato in casa al Tufello

Dunque ancora guai per Marco Canali. Il 47enne romano venne infatti gambizzato nel suo appartamento al Tufello lo scorso 22 di febbraio. A sparagli, secondo quanto ricostruito dagli investigatori di polizia, Marco Antoniucci, 37enni, che secondo gli inquirenti avrebbe materialmente fatto fuoco. Insieme a lui nell'appartamento di via Monte Taburno, anche il 46enne Fabio Salandri, arrestato anche lui con l'accusa di tentato omicidio. Un personaggio iconico Salandri, nato e cresciuto al Tufello, e noto alle scene per essere comparso in un video musicale di Achille Lauro, completamente estraneo ai fatti. "L'amico del quore", questa la hit del trapper romano, una canzone che avrebbe dedicato proprio all'ex pugile e amico Salandri.

Chi è Marco Canali detto "Mezza Recchia"

Marco "Mezza Recchia" Canali è un volto noto tra chi spaccia droga nella zona del Tufello. Il suo nome era infatti apparso in una maxi operazione che nel 2018 sgominò la piazza di spaccio dei fratelli Primavera, la Banda degli Intoccabili, come venne definita l'operazione della polizia che portò all'arresto di 20 persone. "Mezza Recchia", secondo la ricostruzione dell'epoca, fu estraneo all'associazione ma gravemente indiziato di spaccio di sostanze stupefacenti. L'anno dopo finì nei guai per una rapina. Ferito a febbraio, a distanza di quattro mesi il suo nome è balzato nuovamente agli onori della cronaca romana.