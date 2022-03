Ruba una pistola con il colpo in canna e pronta all'uso

Nascondeva in casa un'arma rubata e con il colpo in canna. Per questo motivo è finito nei guai un 38enne albanese arrestato per porto abusivo di armi e ricettazione.

Ricevuta notizia dai colleghi dai carabinieri di Senigallia di una rapina commessa dall'uomo ai danni di un connazionale, i militari di Bracciano si sono immediatamente messi sulle tracce del presunto autore che, armato di pistola, stava verosimilmente tornando presso la sua abitazione.



Nel tardo pomeriggio, gli uomini della sezione operativa, supportati da personale della stazione di Bracciano e del radiomobile, hanno intercettato il 38enne che, a bordo della sua auto, stava rientrando nella sua casa. Fermato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 6.35, portata alla cintola con il colpo in canna e pronta all'uso. L'arma, risultata oggetto di furto, è stata sequestrata mentre l’arrestato, a termine del rito direttissimo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.