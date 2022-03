Lo spacciatore con 1,5 chili di droga ed una pistola Smith & Wesson

Oltre 1,5 chili di droga ed una pistola. Questo quanto trovato dai carabinieri in casa di un 56ennee al Portuense, con l'uomo poi arrestato.

Sono stati i militari del nucleo operativo della compagnia Roma Eur ad arrestare il 56enne che, dopo essersi mostrato con un atteggiamento nervoso, ha spinto i militari ad eseguire un controllo approfondito nel suo appartamento nel municipio Arvalia.

La perquisizione personale e domiciliare ha permesso ai carabinieri di rinvenire e sequestrare circa 1,2 chili di marijuana, 300 grammi di hashish, 370 grammi di cocaina e una pistola Smith & Wesson calibro 357 magnum, in perfette condizioni, denunciata rubata nel 2015, illecitamente detenuta, e 6 colpi calibro 38 special.

Spacciatori in viale della Serenissima

Gli stessi carabinieri del comando provinciale di Roma hanno anche arrestato due cittadini della Guinea, di 44 e 26 anni, sorpresi, in concorso tra loro, a cedere 3 dosi di eroina ad una 43enne romana in viale della Serenissima. Fermati e perquisiti, i due sono stati trovati in possesso di altre 4 dosi della stessa droga e 150 euro.

Il 44enne dovrà rispondere anche di resistenza e violenza a pubblico ufficiale perché ha colpito i militari con calci e pugni nel tentativo di fuggire.