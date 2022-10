La pistola rubata trovata in una cabina della corrente dopo una soffiata

Una soffiata. Così è stata trovata e sequestrata una pistola rubata. Succede ad Anzio, in seguito ad una segnalazione giunta al 112. In questo modo i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Anzio hanno sequestrato, nella mattinata scorsa, un'arma con numerose cartucce.

Una soffiata precisa, quella arrivata al Nmero unico per le emergenze, con i militari che sono quindi intervenuti in una cabina secondaria di distribuzione dell'energia elettrica dove è stato ritrovato un involucro dal peso consistente. Portato in caserma e aperto con le dovute cautele, i carabinieri hanno trovato all'interno una pistola di fabbricazione americana, due caricatori vuoti e circa 300 munizioni di vario calibro.

La pistola fu rubata durante un furto in appartamento, avvenuto nella provincia di Roma nel maggio del 2017. L'arma è stata inoltrata al raggruppamento indagini scientifiche di Roma per gli accertamenti balistici e scientifici del caso.