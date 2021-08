Parrucca, mascherina e pistola: rapina farmacia e fugge

Rintracciato poco dopo, in via Camillo Sabatini, a bordo dell'auto con cui era fuggito, il 63enne è stato sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria

Armato di pistola, con occhiali e mascherina, ha rapinato una farmacia in viale Città d'Europa riuscendo a farsi consegnare 350 euro in contanti e poi è fuggito. Grazie alle immagini di videosorveglianza gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del IX Distretto Esposizione lo hanno riconosciuto perché indagato per altre rapine.

Rintracciato poco dopo, in via Camillo Sabatini, a bordo dell'auto con cui era fuggito, il ladro 63enne italiano, è stato sottoposto a Fermo di Polizia Giudiziaria. Nella sua auto i poliziotti hanno sequestrato una parrucca di colore nero, mentre nell'appartamento, dove dimora saltuariamente, sono stati sequestrati alcuni indumenti ed il cappello indossati durante la rapina. Rinvenuta anche la pistola giocattolo.