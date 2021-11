A bordo di un'auto con una pistola pronta a sparare: "L'abbiamo trovata in strada"

"L'abbiamo trovata in strada", questo quanto due uomini hanno riferito ai carabinieri dopo essere stati trovati in auto con una pistola pronta a sparare. Succede a Casal Monastero, periferia nord est della Capitale, dove i carabinieri della stazione di Settecamini hanno poi arrestato due cittadini italiani, di 33 e 40 anni, già noti alle forze dell’ordine, con le accuse di porto illegale di arma e ricettazione in concorso.

La scorsa notte, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio effettuati nella periferia nord est di Roma, i Carabinieri hanno intimato l’alt ad un’autovettura in via Ottaviano Conte di Palombara, con il conducente che alla loro vista, ha rallentato notevolmente la marcia.

A bordo del veicolo, i due sono apparsi fin da subito molto nervosi per il controllo che li vedeva coinvolti. I Carabinieri hanno deciso quindi di approfondire e hanno effettuato la perquisizione dell’auto trovando una pistola carica e pronta a sparare celata all’interno di un sacchetto. Interrogati sul perché viaggiassero con l’arma al seguito e di chi fosse, i due non hanno fornito valide risposte cercando anche di giustificarsi goffamente riferendo che l’avevano appena trovata.

La pistola è stata sequestrata ed inviata ai laboratori del RIS per verificare l’eventuale utilizzo in episodi criminali. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti fino al rito direttissimo, al termine del quale il 33enne è stato portato in carcere e il 40enne sottoposto ai domiciliari.