Proiettili in casa e una pistola rubata sotto la sella dello scooter, arrestata 46enne

Proiettili in casa e una pistola nascosta sotto la sella dello scooter. Sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Casilina ad arrestare una donna romana di 46 anni, gravemente indiziata di detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di munizioni e ricettazione.

La donna, a seguito di una perquisizione presso la sua abitazione all’Alessandrino, è stata trovata in possesso di undici proiettili 9x21 occultati in una busta riposta in un cassetto della camera da letto, unitamente a quattro guanti in lattice, una bandana e 1 telefono cellulare e, nel garage di pertinenza dell’immobile, una moto Honda Sh150, rubata, nel cui sotto sella era nascosta una pistola, priva di matricola, con serbatoio contenente ulteriori 10 cartucce calibro 9x21. L’arma, le munizioni, la moto e gli altri oggetti sono stati sequestrati.

Presso le aule di piazzale Clodio, il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per la donna la misura dell’obbligo di dimora presso la sua abitazione, con il divieto di uscire dalle 21 alle 7 e con l’obbligo di presentarsi in caserma tutti i giorni.