Seguiti sul Raccordo Anulare, nascondevano un coltello e una pistola modificata: 4 arresti

Sembra un normale pattugliamento di controllo sulle strade a grande percorrenza di Roma. Un appostamento, presto peò trasformato in un inseguimento quando gli agenti del commissariato Romanina, in servizio in abiti civili, hanno intercettato in via Appia Nuova tre auto sospette che marciavano fino a raggiungere il Grande Raccordo Anulare.

Ad attirare l'occhio dei poliziotti il fatto che le macchine procedessero molto lentamente ed in gruppo. L'attenzione è diventata massima quando tutte le auto hanno imboccato una strada senza uscita. I poliziotti, a quel punto, monitorandone a distanza lo spostamento, hanno chiesto rinforzi per procedere ad un controllo.

All'arrivo della pattuglia della Stradale e di un'altra volante del commissariato Romanina è scattato il blitz. Uno degli uomini all'interno di una delle macchine sospette, un 50enne originario di Catania, ha gettato a terra un coltello con una lama di 9,5 centimetri.

Con le dovute accortezze gli agenti hanno proceduto a controllare tutte le persone e a perquisire le loro vetture, scoprendo all'interno di una di queste, dietro il sedile posteriore, una pistola marca Derringer calibro 6 millimetri con annesse 16 cartucce calibro 22.

Già da un primo esame visivo i poliziotti hanno notato sull'arma evidenti modifiche strutturali tali da aumentarne la capacità offensiva, rendendola idonea a sparare le cartucce calibro 22 trovate insieme alla pistola con l'installazione di due canne ad anima liscia.

Al termine degli accertamenti due uomini entrambi 50enni, e un 57enne tutti e tre originari di Catania insieme ad un 79enne originario di Frosinone sono stati arrestati in concorso fra di loro per detenzione illegale di arma da fuoco, priva di matricola. Il possessore di coltello è stato anche denunciato per detenzione illegale di arma da taglio. Sequestrati sia il coltello che la pistola con il relativo munizionamento.