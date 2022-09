L'uomo che si aggira con una pistola sotto alle case popolari, in casa anche delle katane

"C'è un uomo armato di pistola che passeggia sotto alle case popolari". Questa la chiamata arrivata al 112 da Santa Palomba, nel complesso dei Papiri, al confine fra i comuni di Roma e Pomezia. Ad aggirarsi in strada con un'arma clandestina un 45enne romano, che in casa nascondeva anche della cocaina e delle katane, sempre detenute illegalmente

I fatti mercoledì sera quando i carabinieri della stazione Roma Divino Amore sono intervenuti in via degli Astrini dove alcuni residenti avevano segnalato la presenza di un uomo che si aggirava in strada armato di una pistola. Immediatamente giunti sul posto, i militari hanno individuato il 45enne e lo hanno sorpreso nell’atto di nascondere sulla propria auto un revolver con matricola abrasa.

Subito fermato è stato sottoposto a perquisizione e, all’interno dell’abitazione, sono stati rinvenuti 58 grammi di cocaina, in parte suddivisi in dosi, con un bilancino e materiale per il confezionamento della droga. Inoltre, nella cucina dell’abitazione, l’uomo nascondeva anche tre spade del tipo katana illegalmente detenute.

Accompagnato presso le aule del tribunale di piazzale Clodio al termine dell’udienza l’arresto è stato convalidato. Sull’arma verranno condotti approfondimenti tecnico scientifici a cura del Ris di Roma, allo scopo di verificare se sia stata già utilizzata per commettere reati. L'uomo dovrà difendersi dall'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di arma clandestina.

Restano da accertare le motivazioni che hanno portato all'uomo a recarsi di notte dalla sua abitazione di Pomezia al quartiere popolare dei Papiri dove è stato poi fermato con l'arma. Fra le ipotesi non si esclude che si possa essere andato a Santa Palomba in cerca di una persona con la quale avrebbe potuto avere un precedente alterco.