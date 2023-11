Giallo a Roma, trovata una pistola avvolta in un paio di boxer nel bagno di un bar

Una pistola avvolta in un paio di boxer da uomo e nascosta nel bagno di un bar in via Marsala, una delle strade che affacciano sulla stazione Termini. È giallo a Roma e sul caso adesso indagano i carabinieri che hanno repertato l'arma e le munizioni.

A dare l'allarme ieri mattina sono stati alcuni operai che, nel locale, stavano effettuando dei lavori di idraulica nel bagno aperto al pubblico, uno di quelli non chiusi dai titolari del bar. Mentre spostavano dei pannelli del controsoffitto per raggiungere la vasca dello sciacquone, i lavoratori hanno trovato la pistola avvolta in un boxer da uomo.

Subito è stato dato l'allarme al 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo scalo Termini e della sezione rilievi del nucleo investigativo di via In Selci che hanno repertato tutto ed effettuato un sopralluogo. Si è accertato che la pistola è a salve, priva di tappo rosso. Il gestore del bar ha detto di non sapere nulla di quell'arma. I militari adesso indagano per trovare il proprietario della pistola e capire se sia stata già utilizzata.