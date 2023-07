Hashish e una pistola in casa, 64enne in manette

Hashish e una pistola. A finire nei guai un 64enne residente in zona Aventino - San Saba. Sono stati gli agenti del commissariato Colombo di polizia, in viale Giotto, a effettuare una perquisizione domiciliare. I poliziotti hanno individuato il proprietario dell’abitazione seduto su di una panchina all’interno di un parco poco distante. Dopo averlo identificato, si sono fatti accompagnare presso l’appartamento, all’interno del quale è stata rinvenuta, riposta in un cassetto, una pistola calibro 7.65 e 2 proiettili del medesimo calibro – il tutto avvolto in una pellicola trasparente -, oltre a diversi involucri di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

L’uomo, un 64enne italiano, terminati gli atti, è stato arrestato per la detenzione ai fini di spaccio e denunciato in stato di libertà per la detenzione abusiva di arma comune da sparo.

Hashish nella fioriera alla Garbatella

Sempre i poliziotti dello stesso commissariato, durante il quotidiano controllo del territorio, transitando in via Capitan Bavastro, alla Garbatella, hanno notato un ragazzo che, alla vista della volante, ha occultato qualcosa sotto una fioriera, collocata sul marciapiede di un palazzo. Gli agenti lo hanno subito fermato e identificato, e contestualmente, hanno recuperato ciò che il fermato aveva poco prima celato, consistente in più di un etto di hashish all’interno di una busta.

Il ragazzo quindi, un 22enne italiano, è stato accompagnato presso gli uffici del commissariato dove, al termine degli atti, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio a cui ha fatto seguito la convalida dell’autorità giudiziaria.