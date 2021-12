In bici di notte con una pistola indosso, doveva essere ai domiciliari

Doveva essere in casa agli arresti domiciliari ad Ostia ma è stato trovato in strada ed in possesso di una pistola giocattolo priva del tappo rosso. A fermare l'uomo nella notte di giovedì su corso Duca di Genova una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ostia che hanno arrestto il 33enne romano con l'accusa di evasione.

Seppur sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Acilia il 33enne è stato trovato mentre andava in bicicletta per le strade di Ostia senza nessuna valida giustificazione. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.