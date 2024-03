Blitz nel fortino della droga, una pistola e 21 chili di hashish in casa e in garage

Ventuno chilogrammi di hashish, 57 grammi di cocaina e una pistola con matricola abrasa. Questo quando i carabinieri hanno sequestrato in un blitz in zona Nuova Florida, del comune di Ardea. Tre i giovani finiti in manette. A loro i militari di Anzio sono arrivati dopo una indagine.

Dopo una serie di appostamenti i tra sono stati fermati a bordo di un suv. All'interno sono stati rinvenuti 22 panetti di hashish e diversi involucri di cocaina, del peso di circa 60 grammi, oltre a circa 5.300 euro.

Dopo aver identificato i tre, due uomini di 23 e 32 anni e una donna di 20 anni, i carabinieri hanno esteso la perquisizione all'abitazione e al garage, dove era parcheggiata un'altra auto in cui sono stati trovati altri 17 chili di hashish. A bordo dell'auto, i carabinieri hanno trovato anche una pistola revolver calibro 38, con matricola abrasa e cinque proiettili inseriti. Nel soggiorno dell'abitazione, infine, sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 3000 euro, ritenuti provento di attività illecita. Al termine degli accertamenti, i tre venivano tradotti in carcere: i due uomini a Velletri e la donna a Rebibbia.